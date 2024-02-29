Двое экс-участников списка Forbes отказались от гражданства России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 44 0

О каких бизнесменах речь?

Двое экс-участников списка Forbes отказались от гражданства России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev

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Бывшие участники списка Forbes Андрей Баронов и Ратмир Тимашев приняли решение отказаться от гражданства Российской Федерации. Об этом сообщил сам журнал.

Андрей Баронов и Ратмир Тимашев — основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First. На протяжении пяти лет, с 2017 по 2021 год, входили в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. По данным на 2020 год, состояние Тимашева оценивали в 680 миллионов долларов, а Баранова — в 770 миллионов долларов.

Именно они, по данным Forbes, отказались от гражданства России, пройдя процедуру в посольстве Кипра. Оба, к слову, имеют киприотские паспорта. При этом Тимашев проживает в США, а Баронов — в Швейцарии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-президент Федерации дзюдо РФ и бывший владелец девелоперской компании Coalco International миллиардер Василий Анисимов вышел из гражданства России.

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