Экс-владелец Coalco и миллиардер из списка Forbes отказался от гражданства РФ

Однако родную страну бизнесмен все-таки посещает.

Экс-президент Федерации дзюдо РФ и бывший владелец девелоперской компании Coalco International миллиардер Василий Анисимов вышел из гражданства России. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на документы, которые предоставил бизнесмен.

«Василий Анисимов, бывший партнер Алишера Усманова, стал седьмым миллиардером, отказавшимся от гражданства России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что официально миллиардер вышел из гражданства РФ в сентябре 2022 года. При этом он еще имеет паспорта Хорватии и Доминики. Теперь же Анисимов выезжает в Россию только по бизнес-визе. По словам бизнесмена, в РФ у него не осталось никаких активов.

Пост президента Федерации дзюдо России Анисимов занимал в период с 2010 по 2022 год. По данным Forbes, состояние бизнесмена оценивается в 1,6 миллиарда долларов.

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* — признан иноагентом и внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму