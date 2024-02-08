Экс-владелец Coalco и миллиардер из списка Forbes отказался от гражданства РФ

|
Евгения Романова
Евгения Романова 58 0

Forbes: экс-глава Федерации дзюдо РФ Анисимов вышел из гражданства России

Экс-владелец Coalco и миллиардер из списка Forbes отказался от гражданства РФ

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Однако родную страну бизнесмен все-таки посещает.

Экс-президент Федерации дзюдо РФ и бывший владелец девелоперской компании Coalco International миллиардер Василий Анисимов вышел из гражданства России. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на документы, которые предоставил бизнесмен.

«Василий Анисимов, бывший партнер Алишера Усманова, стал седьмым миллиардером, отказавшимся от гражданства России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что официально миллиардер вышел из гражданства РФ в сентябре 2022 года. При этом он еще имеет паспорта Хорватии и Доминики. Теперь же Анисимов выезжает в Россию только по бизнес-визе. По словам бизнесмена, в РФ у него не осталось никаких активов.

Пост президента Федерации дзюдо России Анисимов занимал в период с 2010 по 2022 год. По данным Forbes, состояние бизнесмена оценивается в 1,6 миллиарда долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Москве заочно арестовал писателя Бориса Акунина* на два месяца. Автор цикла романов об детективе Эрасте Фандорине сбежал из России.

* — признан иноагентом и внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

-14° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
91.15
0.47 98.09
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:12
«Не соответствует поведению мужчины»: почему Поплавская не переносит Шепелева
14:54
Финляндия продлила закрытие границы с Россией на два месяца
14:52
А как же запрет? США закупили у России уран на рекордную сумму в 2023 году
14:45
«Более вероятно, чем когда-либо»: Британия заявила о риске масштабного конфликта
14:31
«Секс не будет долгом»: как игрушки влияют на интимную жизнь пары
14:19
Экс-владелец Coalco и миллиардер из списка Forbes отказался от гражданства РФ

Сейчас читают

Центробанк: Чаще всего жертвами кибермошенников становятся женщины 25–44 лет
Острые зубы и лекарства: врач назвал пять причин появления рака во рту
Умерла звезда сериала «Мухтар» Елена Сафронова
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса