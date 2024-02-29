Венгрия выступила против переизбрания фон дер Ляйен: «Было бы хорошо»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 46 0

Венгрия выступила против переизбрания фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии

Венгрия выступила против переизбрания фон дер Ляйен: «Было бы хорошо»

Фото: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth

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Скоро полномочия главы Еврокомиссии истекут. Но не все были бы рады снова видеть ее на посту.

Венгрия не хочет видеть Урсулу фон дер Ляйен опять в должности главы Еврокомиссии. Против ее переизбрания выступил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает агентство ТАСС.

По его словам, «было бы хорошо», если после окончания срока полномочий Урсула фон дер Ляйен больше не принимала никаких решений в Европе.

«Было бы хорошо, если бы уже вскоре после окончания срока действия ее мандата она больше не делала никаких заявлений и не принимала никаких решений о ситуации в Европе ни в области внешней политики, ни в области экономики или безопасности», — сказал Сийярто.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, будет ли Урсула фон дер Ляйен выдвигать свою кандидатуру на второй срок. Она уже находится на должности главы Еврокомиссии пять лет. И, по ее словам, решение о продолжении работы есть.

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