Будет ли европейский чиновник выдвигаться еще на один срок?

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, будет ли выдвигать свою кандидатуру на второй срок на данном посту. Об этом она заявила на пресс-конференции партии Христианско-демократический союз (ХДС).

Фон дер Ляйен уже находится на должности главы ЕК пять лет. И, по ее словам, решение о продолжении работы есть.

«Я приняла осознанное и обдуманное решение, что хочу баллотироваться на второй срок», — приводит ее слова телеканал Phoenix, транслировавший пресс-конференцию.

Европейский чиновник поблагодарила партию ХДС за решение о выдвижении на выборах в Евросоюзе.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, фон дер Ляйен намерена втянуть Европу в глобальную войну с Россией. Ее антироссийские заявления на Мюнхенской конференции по безопасности призваны оправдать вступление в этот конфликт.