Шойгу: вооружение должно показать Западу, что с Россией лучше не связываться

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Оно должно привлекать внимание, а не представлять угрозу, подчеркнул министр.

Шойгу: вооружение должно показать Западу, что с Россией лучше не связываться

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Российское вооружение создано не для опасности западных стран, а для того, чтобы показать, что «с нами лучше не связываться». Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу после послания президента России Владимира Путина Федеральном собранию.

В ходе беседы с журналистами он отметил, что на Западе в последнее время делают много громких заявлений касательно своего вооружения.

«То угроза тому, то — этому», — отметил Шойгу.

Кроме того, Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию подчеркнул, что с 2018 года все планы близки к выполнению или уже выполнены. В скором времени армия РФ получит первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат».

Также продвигается работа над рядом прочих систем вооружения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Владимира Путина, стратегические ядерные силы России в настоящее время находятся в полной готовности. В плане вооружения уже выполнены задачи, которые были поставлены еще в 2018 году. При этом наша страна продолжает работать над новыми проектами.

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