«Мы еще узнаем»: Путин заявил о продолжении работы над новыми вооружениями

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Евгения Романова
Евгения Романова 39 0

Путин: стратегические ядерные силы РФ находятся в полной боевой готовности

Фото, видео: © РИА Новости / Антон Денисов; 5-tv.ru

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Тема:
Послание Владимира Путина Федеральному собранию 2024

В плане вооружения уже выполнены задачи, которые были поставлены еще в 2018 году.

Стратегические ядерные силы России в настоящее время находятся в полной готовности. В плане вооружения уже выполнены задачи, которые были поставлены еще в 2018 году. При этом наша страна продолжает работать над новыми проектами. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

«В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. То, что мы планировали в сфере вооружения, о чем я говорил в послании 2018 года, все сделано или завершается эта работа», — сказал он.

Так, продолжил Путин, гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» поставлен на вооружение уже используется с высокой эффективностью для поражения особо важных целей в зоне СВО. Вместе с тем отмечено применение на поле боя ударного гиперзвукового комплекса морского базирования «Циркон».

Уже на боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет», завершаются испытания крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного летательного аппарата «Посейдон». Все эти системы подтвердили свои уникальные характеристики, подчеркнул президент.

Глава государства также рассказал о поставленных в войска тяжелых баллистических ракетах «Сармат», их способности уже в скором времени будут продемонстрированы в районах базирования на боевом дежурстве.

«Работа над целым рядом других перспективных систем вооружения продолжается. О новых достижениях наших ученых и оружейников мы еще узнаем», — заявил Путин.

Послание президента России Федеральному Собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту, где президент дает оценку положению дел в стране, обозначает основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритеты развития государства.

В этом году площадкой для послания Федеральному собранию стал Гостиный двор в Москве, куда приехали, в том числе, участники специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, как делал это с СССР. По словам президента, у РФ свои задачи, реализации которых необходимо придерживаться.

Тема:
Послание Владимира Путина Федеральному собранию 2024
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