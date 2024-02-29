Сакральное значение: как правильно выбрать имя ребенку по дате рождения

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 38 0

Каждый звук можно оцифровать, а потом сложить, убежден эксперт.

Сакральное значение: как правильно выбрать имя ребенку по дате рождения

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Многим родителям бывает сложно выбрать имя новорожденному ребенку, ведь оно с ним на всю жизнь. Но это можно сделать, исходя из даты рождения чада.

Эксперт в области цифровой психологии Сергей Че заявил изданию «Страсти», что слова вызывают разные чувства. Какие-то из них толкают на вдохновляющие поступки, а некоторые заставляют ощущать себя плохо.

Специалист объяснил, что сочетание звуков создает определенные вибрации. Они воздействуют на убеждения и результаты деятельности.

«Имя — как мантра. Произнося имя, в человека заходит определенная энергия. А вот будет она ему помогать или мешать, зависит от даты рождения. Каждый звук можно оцифровать, а потом сложить. Сумма цифр даст нам понимание, какой тип энергии несет имя и как она будет влиять на человека», — сказал Че.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, можно ли сменить дату рождения ребенку, появившемуся на свет 29 февраля.

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