В США узнали о страхе Европы перед конфискацией активов России

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 31 0

Bloomberg: ЕЦБ, Германия и Франция опасаются конфискации активов России

В США узнали о страхе Европы перед конфискацией активов России

Фото: RONALD WITTEK / ТАСС

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Чего опасаются зарубежные страны?

Франция, Германия и Европейский центральный банк (ЕЦБ) проявляют осторожность по вопросу конфискации замороженных активов России из-за возможных последствий. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Они обеспокоены ответными мерами России, нацеленными на европейские активы в этой стране, а также влиянием на финансовую стабильность и статус евро как резервной валюты», — говорится в материале.

Это может заставить другие страны отказаться от хранения своих средств в западных валютах. В свою очередь глава французского Минфина Брюно Ле Мэр убежден, что западные государства все еще не имеют правовых оснований для ареста активов России.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Европе выдвинули новую идею об использовании активов России. Странам ЕС пора обсудить использование на нужды Украины прибыли от замороженных российских активов, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она призвала мыслить шире в этом вопросе. Фон дер Ляйен убеждена, что стоит потратить эту прибыль на совместную закупку военной техники для ВСУ. 

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