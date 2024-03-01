Палата представителей США утвердила краткосрочный бюджет

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 13 0

Поддержали законопроект 320 членов нижней палаты Конгресса.

Палата представителей США утвердила краткосрочный бюджет

Фото: www.globallookpress.com / Sean Kilpatrick

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Палата представителей США утвердила проект о краткосрочном финансировании. Это позволит предотвратить приостановку работы федерального правительства — шатдауна.

Трансляцию заседания вел американский телеканал C-SPAN. Далее ожидается голосование в Сената, а затем закон должен подписать президент США Джо Байден.

Действующие лимиты финансирования от 14 ноября истекают 1 и 8 марта. Нынешний законопроект продлит их до 8 и 22 марта соответственно — такое решение даст законодателям дополнительное время на работу над полноценным годовым бюджетом.

Ранее 5-tv.ru писал, что осенью 2023 года законодатели США, дабы избежать шатдауна, дважды принимали временный бюджет. В нынешнем году задача прежняя — как избежать частичной приостановки работы правительства.

Сверстать краткосрочный бюджет удалось в последний момент. Но «бюджетная война» только набирает обороты: республиканцы шантажируют партию Джо Байдена из-за новых траншей для Украины и Израиля.

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