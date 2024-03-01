«Его очень не хватает»: Матвиенко простилась с экс-премьером СССР Рыжковым

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 43 0

Валентина Матвиенко простилась с бывшим премьер-министром СССР Рыжковым

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Политик скончался 28 февраля на 95-м году жизни.

В Храме Христа Спасителя в Москве на церемонии прощания с экс-главой правительства СССР Николаем Рыжковым выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что политик принимал активное участие в деятельности Совета Федерации, являлся примером и верил в будущее своей страны.

«Николай Иванович был человеком совести и чести. Для него эти понятия не были абстрактными», — подчеркнула председатель Совета Федерации.

Она добавила, что «его очень не хватает». После своей речи Валентина Матвиенко возложила к гробу букет роз.

На церемонии прощания также присутствовала правительственная делегация Армении.

Николай Рыжков был председателем Совета министров СССР с 1985 по 1991 год. С 2003-го являлся сенатором от Белгородской области, в октябре прошлого года он досрочно сдал мандат. Скончался Рыжков 28 февраля. Ему было 94 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин выразил глубокие соболезнования родным экс-премьера СССР Рыжкова.

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