Путин выразил глубокие соболезнования родным экс-премьера СССР Рыжкова

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Евгения Романова
Евгения Романова 21 0

Прежде стали известны дата и место отпевания бывшего главы советского правительства.

Путин выразил глубокие соболезнования родным экс-премьера СССР Рыжкова

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким бывшего премьер-министра СССР Николая Рыжкова, умершего в возрасте 94 лет. Телеграмма обнародована на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Николая Ивановича Рыжкова. <…> Добрая память об этом честном, порядочном человеке и настоящем патриоте навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в письме.

Путин отметил огромный вклад Рыжкова в решение важнейших задач, стоящих перед страной. По словам президента, в начале трудового пути, на ответственных госпостах и в значимой общественной деятельности Николай Иванович ставил превыше всего интересы Отечества и народа.

Бывший премьер СССР Николай Рыжков скончался 28 февраля на 95-м году жизни. Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко назвала его человеком-эпохой государственного масштаба и ярчайшим примером «человека труда».

Николай Рыжков был председателем Совета министров СССР с 1985 по 1991 год. С 2003-го являлся сенатором от Белгородской области, в октябре прошлого года он досрочно сдал мандат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин посетил церемонию прощания с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым.

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