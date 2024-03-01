Сальдо заявил о ликвидации в Херсоне присланных из Киева сотрудников СБУ

Город одного из российских регионов пока что находится под оккупацией киевского режима.

Подпольщики «Русского Херсона» ликвидировали сотрудников украинских спецслужб, прикомандированных из Киева. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам главы региона, речь идет об организации сопротивления, которая действует на территории временно оккупированного киевским режимом Херсона. Ее целью является, в том числе, ликвидация боевиков ВСУ, которые бесчинствуют в городе, не давая покоя мирным жителям, как известно, пока что вынужденным существовать под гнетом украинской власти.

«Прямо сейчас в Херсоне творится не просто беспредел, но ужасающий эксперимент над психическим и физическим здоровьем людей. Поэтому каждая успешная диверсия русского подполья — это сбереженные семьи херсонцев», — говорится в сообщении Сальдо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Сальдо сообщил о покидающем Херсон населении.