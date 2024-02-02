Сальдо сообщил о покидающем Херсон населении

Все меньше населения остается в подконтрольном властям Украины городе Херсоне из-за невыносимых условий. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Все равно люди будут ждать, надеяться на лучшее. И поверьте, сейчас все правобережье как раз ожидает освобождения (от ВСУ — Прим. ред.)», — цитирует политика РИА Новости.

В Херсоне в основном осталось лишь старшее поколение, поскольку эти люди менее мобильны, чтобы иметь возможность покинуть свои дома, добавил Сальдо.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что артиллеристы армии России громят ВСУ под Артемовском.