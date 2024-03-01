Церемония поднятия флага прошла на траулере «Капитан Мартынов»

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Он может находиться в автономном плавании до 45 суток.

Фото, видео: 5-tv.ru

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На Адмиралтейских верфях Петербурга сегодня подняли флаг на новейшем промысловом судне — одном из самых больших и современных в стране. Это морозильный рыболовный траулер «Капитан Мартынов».

Его длина — более 100 метров, вместимость грузовых трюмов — 5,5 тысячи кубометров. Это целый плавучий завод.

На борту установлено оборудование для переработки. Готовая продукция — это не только филе, но и фарш, рыбий жир и мука.

Траулер предназначен для промысла минтая и сельди в Охотском и Беринговом морях. Он может находиться в автономном плавании до 45 суток.

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