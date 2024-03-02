Кириенко на ВФМ заявил о провале любых попыток бойкотировать Россию

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 33 0

Всемирный фестиваль молодежи проходит уже в третий раз.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ), который проходит на федеральной территории «Сириус», доказал, что никакая «блокада» России невозможна. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Мне кажется, что самое главное, что уже понятно, что любые попытки каким-то образом ограничить Россию, бойкотировать Россию, с треском провалились. Вы знаете, наверно, что в Организации Объединенных Наций 193 страны, у нас сейчас на площадке представители 190 стран — практически весь мир», — сказал он на площадке мероприятия.

Кириенко отметил, что на фестиваль прибыло десять тысяч представителей иностранных государств. По его словам, многие приехали, несмотря на попытки помешать им.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта уже в третий раз. Мировой столицей участников в возрасте от 14 до 35 лет стала федеральная территория «Сириус», которая в ближайшую неделю будет домом для 20 тысяч лидеров из 180 стран.

Они займутся проектированием лучшего будущего всей Земли, основанного на принципах многополярного и справедливого мира. Во всех вопросах им помогут пять тысяч волонтеров из разных государств - запланировано более 50 мероприятий.

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