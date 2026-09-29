«Особые отношения»: Путин про связь русского и сербского народа

Путин: русский и сербский народ исторически поддерживали особые отношения

Президент России Владимир Путин отметил особые отношения, которые связывают русский и сербские народы. Об этом российский лидер заявил на встрече с бывшим президентом республики Милорадом Додиком и премьер-министром Сербии Саво Миничем.

«Партнерство между Российской Федерацией и Республикой Сербской основано на дружбе, которая проверена временем. Многие годы на протяжении нашей истории русский народ и сербский народ поддерживали особые отношения», — подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что и в дальнейшим будут приложены усилия для поддержки связи между двумя странами. Также он выразил благодарность представителям Сербии за то, что делегация из этой республики приняла участие в праздновании 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Затронул президент РФ и отношения двух государств на международной арене.

«Это и политический диалог. Это наша работа на площадке ООН. Реализация взаимных экономических проектов и, конечно, традиционно насыщенные контакты в области культурной и гуманитарной сферы. <…> Неизменно оказываем поддержку Республике Сербской на многосторонних площадках, включая и Совет безопасности Организации Объединенных Наций», — заметил Путин.

Он подчеркнул, что два государства вместе стремятся к установлению более справедливого миропорядка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что перед уходом с поста президента Сербии Александр Вучич провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным.

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