Власти Ингушетии заявили о контроле силовиками ситуации в Карабулаке
О завершении правоохранительных мероприятий будет сообщено дополнительно.
Фото: МВД России / ТАСС
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Силовики контролируют ситуацию в городе Карабулак в Ингушетии. Об этом заявил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
«Убедительно прошу жителей не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Доверять только официальной информации», — написал он в Telegram-канале.
О завершении правоохранительных мероприятий будет сообщено дополнительно, пообещал Калиматов.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Ингушетии в одном из жилых зданий в городе Карабулак была обнаружена и заблокирована группа боевиков. Бандиты, по данным НАК, планировали совершить резонансные преступления террористической направленности.
При попытке задержания они открыли огонь по силам правопорядка. В целях безопасности в районе введен правовой режим КТО, а также осуществлена эвакуация жителей прилегающих домов.
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