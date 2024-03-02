Власти Ингушетии заявили о контроле силовиками ситуации в Карабулаке

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 70 0

О завершении правоохранительных мероприятий будет сообщено дополнительно.

Власти Ингушетии заявили о контроле силовиками ситуации в Карабулаке

Фото: МВД России / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Силовики контролируют ситуацию в городе Карабулак в Ингушетии. Об этом заявил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

«Убедительно прошу жителей не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Доверять только официальной информации», — написал он в Telegram-канале.

О завершении правоохранительных мероприятий будет сообщено дополнительно, пообещал Калиматов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ингушетии в одном из жилых зданий в городе Карабулак была обнаружена и заблокирована группа боевиков. Бандиты, по данным НАК, планировали совершить резонансные преступления террористической направленности.

При попытке задержания они открыли огонь по силам правопорядка. В целях безопасности в районе введен правовой режим КТО, а также осуществлена эвакуация жителей прилегающих домов.

+1° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.33
0.49 98.72
0.18
Время для рефлексии: китайский гороскоп на неделю с 4 по 10 марта

Последние новости

23:57
«Надо было удалять стопу, как у Костомарова»: разбитый горем отец Началовой до сих пор корит себя
23:41
Санду заявила об историческом шансе на воссоединение с Приднестровьем
23:27
Число заявок на участие в программе «Время героев» превысило 14 тысяч
23:13
Норвежскому королю Харальду V поставили кардиостимулятор после госпитализации
23:05
Власти Ингушетии заявили о контроле силовиками ситуации в Карабулаке
22:59
Опрос показал уверенность 85% россиян в наличии у Путина четкого плана развития страны

Сейчас читают

НАК раскрыл подробности контртеррористической операции в Ингушетии
Стала бабушкой: Лиза Арзамасова привыкает к новой роли
Тело звезды фильма «Хождение по мукам» Аллы Богиной нашли в московской квартире
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок