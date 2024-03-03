«Мне нравится»: Купер ходит голым перед шестилетней дочкой от Шейк

Методы воспитания, которые возмутят многих родителей.

Актер Брэдли Купер признался, что ходил голым перед шестилетней дочкой Леей от модели Ирины Шейк. На подкасте Armchair Expert артист рассказал, так было всегда и в его семье.

Отец будущей звезды дома никогда не находился в одежде. Поэтому впоследствии эту привычку перенял и сам Купер.

«Мне нравится быть обнаженным. Мой отец всегда ходил без одежды», — поведал актер.

Ответ голливудской звезды, кажется, не смутил ведущего, и он признался, что его дочки могут спокойно зайти в ванную, когда тот сидит на унитазе. Купер поддержал это и разоткровенничался еще больше.

«Моя спальня, ванна, туалет и кровать без дверей. Все на одном этаже. Мою дочь Лею это не смущает. Мы разговариваем, когда я на унитазе, а она в ванне», — рассказал Купер.

Вместе с тем артист не сообщил, как к этому всему относится Шейк. Многие фанаты в соцсетях призвали ее запретить экс-партнеру вытворять такое.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Шейк затаила обиду на Купера.