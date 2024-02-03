Холодная война: почему Ирина Шейк затаила обиду на Брэдли Купера

И как в ситуацию оказалась втянута Джиджи Хадид?

Модель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер избегали друг друга, когда приехали в школу за общей дочерью Леей. Об этом сообщает Daily Mail.

Причем не обращали друг на друга внимание они демонстративно: оба увидели, что их снимают папарацци. По одной из версий, идиллию экс-возлюбленных нарушила бурная личная жизнь обоих.

Например, СМИ писали про недовольство Шейк из-за романа Купера с моделью Джиджи Хадид. Мол, тот даже думал завести с ней ребенка.

Ее также расстраивает, что она стала причиной начала этих отношений, познакомив Купера и Хадид. Сама же Шейк периодически появляется в компании знаменитого игрока в американский футбол Тома Брэди.

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