Холодная война: почему Ирина Шейк затаила обиду на Брэдли Купера

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 12 0

Daily Mail: Шейк и Купер демонстративно избегали друг друга в школе дочери

Холодная война: почему Ирина Шейк затаила обиду на Брэдли Купера

Фото: www.globallookpress.com / RW/MediaPunch via www.imago-imag

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И как в ситуацию оказалась втянута Джиджи Хадид?

Модель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер избегали друг друга, когда приехали в школу за общей дочерью Леей. Об этом сообщает Daily Mail.

Причем не обращали друг на друга внимание они демонстративно: оба увидели, что их снимают папарацци. По одной из версий, идиллию экс-возлюбленных нарушила бурная личная жизнь обоих.

Например, СМИ писали про недовольство Шейк из-за романа Купера с моделью Джиджи Хадид. Мол, тот даже думал завести с ней ребенка.

Ее также расстраивает, что она стала причиной начала этих отношений, познакомив Купера и Хадид. Сама же Шейк периодически появляется в компании знаменитого игрока в американский футбол Тома Брэди.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская теле- и радиоведущая Алла Довлатова рассказала, почему она редко появляется на публике с мужем Алексеем Бородой. Как призналась звезда, всему виной работа ее любимого — он полковник полиции.

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