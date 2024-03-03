«Не лучшее, что у меня было»: Ди Каприо начал отпугивать молодых моделей секс-предпочтениями

Как оказалось, роль «темного ловеласа» Ди Каприо играет с трудом — девушки, на самом деле, считают его «странным и старым».

Модель популярного журнала Playboy Хике Конингс раскрыла шокирующую правду об американском актере Леонардо Ди Каприо. Девушка призналась, что известный артист на самом деле не так хорошо целуется, а также имеет достаточно странные предпочтения в сексе. Об этом пишет Daily Mail.

Модель 22 лет познакомилась с Ди Каприо на закрытой вечеринке в клубе Лос-Анджелеса, куда попасть возможно только по приглашению. На тайном мероприятии Конингс заметила звезду «Титаника» — Лео сидел в черной толстовке и кепке. Артист тоже заметил модель, и они встретились взглядами.

Модель Playboy Хике Конингс. Instagram* / hieke_konings

После к девушке подошел менеджер знаменитости и сообщил, что Лео хочет познакомиться с красавицей. Хике Конингс не упустила возможности упрекнуть оскароносного актера в его репутации ловеласа, чего он отрицать не стал и только посмеялся.

Спустя некоторое время 49-летний артист и модель поцеловались, однако Хике призналась, что была разочарована близостью с Ди Каприо — он не произвел на нее особого впечатления.

«Это было нормально, но определенно не лучшее, что у меня было», — прокомментировала она поцелуй с актером.

Как рассказала модель, чуть позже он пригласил ее к себе домой. Звезда Playboy поспешила отказаться, чему знаменитый артист был немало удивлен.

«Он отреагировал шокировано. Конечно, он к этому не привык. Когда я сказала, что недостаточно хорошо его знаю, он мило ответил: „Я уважаю это“. После этого он обратился к другой девушке и забрал ее домой», — поделилась девушка.

Возможно, на ее отказ повлияли слухи о предпочтениях Ди Каприо в постели. Конингс объяснила, что несколько ее подруг проводили ночи с актером и были шокированы его отношением к себе. Одна из приятельниц Конингс заявила: во время секса Лео не снимал наушники, так как не хотел слышать свою партнершу.

«А другая сказала, что он даже положил ей на голову подушку. Нет, Лео слишком странный и слишком старый», — заключила Хике.

Сейчас Леонардо Ди Каприо встречается с 25-летней моделью Витторией Черетти. Артист «предпочитает» девушек именно такого возраста — знаменитость славится не только своей актерской игрой, но и бурной личной жизнью. Он достаточно часто меняет отношения и никогда еще не состоял в браке.

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