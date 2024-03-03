Где укрывались боевики, ликвидированные в Ингушетии: кадры с места

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 16 0

Боевики в ингушском Карабулаке пытались покинуть дома на связанных простынях

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Спецназ ФСБ России провел КТО в ингушском Карабулаке, уничтожив шестерых террористов.

Боевики, ликвидированные в ходе контртеррористической операции в городе Карабулак в Ингушетии, укрывались в четырехэтажном жилом доме. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов показал здание, из которого пытались отстреливаться террористы.

Информационный центр Национального антитеррористического комитета;5-tv.ru

Известно, что преступники готовили террористические акты на территории России, были вооружены автоматами, имели при себе взрывчатые устройства и другое боевое оружие. Они пытались прорваться в соседнее здание после того, как в доме, где укрывались, начался пожар. Для этого террористы связали простыни, чтобы спуститься с четвертого этажа, но были остановлены силами российского спецназа ФСБ.

«Вот дом, где они укрывались. Сейчас на месте происшествия работают следователи», — рассказывает Мурад Магомедов.

Сейчас с территории, где проходила КТО, уже снято оцепление, допущены мирные жители.

По данным Информационного центр Национального антитеррористического комитата, спецназ ФСБ уничтожил шестерых террористов, чьи личности, предварительно, уже установлены.

«По имеющимся данным, они являлись приверженцами международной террористической организации ИГИЛ* и были причастны к ряду преступлений террористической направленности. В том числе, нападении на пост ДПС и убийстве трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое из них, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске», — говорится в сообщении НАК.

По официальным данным, потерь среди силовиков и жертв среди гражданского населения нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности штурма боевиков в Ингушетии.

* — организация, признанная террористической и запрещенной в России

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