Роскомнадзор ограничил доступ к сайту словаря жестовых языков Spread the Sign

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Причины ограничения пока неизвестны.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту словаря жестовых языков Spread the Sign

Фото: www.globallookpress.com / Cfoto

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Роскомнадзор заблокировал на территории России сайт словаря жестовых языков Spread the Sign. Об этом сообщили на сервисе ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов интернета.

При этом неизвестно, с какого именно дня сайт стал недоступен для россиян. Однако реестр ведомства подтверждает факт ввода ограничений на посещение ресурса. О причинах ограничения пока неизвестно.

Spread the Sign был создан в 2006 году. Целью проекта была доступность всех жестовых языков для пользователей. Изначально в нем содержались шесть жестовых языков из разных стран мира. Сейчас сайт насчитывает более 400 тысяч жестов на 44 различных языках, в том числе и на русском.

Кроме того, в базе данных Spread The Sign насчитывается более 610 тысяч видео с жестами, чтобы пользователи со всего мира могли ознакомиться с различными жестовыми языками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Роскомнадзор внес Steam в реестр запрещенных сайтов.

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