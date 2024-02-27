Роскомнадзор объяснил включение Steam в реестр запрещенных сайтов

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 16 0

РКН: Steam включили в реестр запрещенных сайтов из-за информации о наркотиках

Роскомнадзор объяснил включение Steam в реестр запрещенных сайтов

Фото: Михаил Гребенщиков / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В ведомстве уточнили, что блокировки как таковой не было.

Страница сообщества игровой платформы Steam была внесена в реестр запрещенных сайтов из-за информации о способах изготовления наркотиков. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора в Telegram-канале.

При этом запрещенные данные были размещены на одной из конкретных страниц сообщества. После установления данного факта владельцу сервиса направили требования удалить незаконный контент.

«В связи с исполнением требования Роскомнадзора удалить запрещенную на территории РФ информацию интернет-страница исключена из реестра. Роскомнадзор не ограничивал доступ к указанной странице», — уточняют в ведомстве.

Steam — крупнейший онлайн-магазин компьютерных игр. Площадка также выступает в качестве социальной сети для игроков, обеспечивая облачное хранение продуктов, текстовую и голосовую связь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России появился способ оплатить Netflix, Spotify, Steam, PlayStation и Xbox.

-1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
92.63
-0.12 100.18
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:25
Роскомнадзор объяснил включение Steam в реестр запрещенных сайтов
17:13
Повторная операция или непоправимые последствия? Врач объяснил, куда могла пропасть Кейт Миддлтон
17:07
Украинский батальон «Айдар»* внесен в реестр террористов Росфинмониторинга
16:50
Вход в «кротовую нору»: Машина времени уже существует, но какую цену придется за нее заплатить
16:47
США призвали Запад придумать, как отдать Украине замороженные активы России
16:44
Экс-игрок «Краснодара» Олссон потерял сознание из-за болезни мозга

Сейчас читают

Вход в «кротовую нору»: Машина времени уже существует, но какую цену придется за нее заплатить
Опять за старое: младшая дочь Шукшиной подала на сестру в суд из-за наследства отца
Патологоанатомы объяснили сообщения о заживо погребенных людях - не для слабонервных
Ирина Тартаковская: «Немалое количество мужчин не востребованы женщинами вообще»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок