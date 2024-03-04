Российский фрегат «Маршал Шапошников» прибыл в Катар. Там он примет участие в Международной военно-морской оборонной выставке. В порту города Хамад наших моряков встречали местные военные и представители российского посольства.

Побывать на борту российского фрегата смогут гости мероприятия со всего мира. Помимо официальной части, предусмотрена и культурная: для наших военных организуют экскурсии и познакомят их с местными традициями.

Ранее 5-tv.ru писал, боевые корабли Тихоокеанского флота ВМФ России прибыли в Индию для участия в международном многостороннем военно-морском учении «Милан-2024». В российском Минобороны отмечали, что в мероприятиях будут задействованы крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников».