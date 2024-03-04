Мощная магнитная буря вызвала северное сияние в Москве и Петербурге
Для этих регионов данное природное явление достаточно редкое.
Фото, видео: © РИА Новости / Вадим Романов; 5-tv.ru
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Завораживающие кадры северного сияния разлетелись по социальным сетям. Яркое свечение в ночном небе этой ночью могли наблюдать жители Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов.
Для средних широт это явление очень редкое. Оно стало возможным из-за мощной магнитной бури, которая обрушилась на Землю.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем таится главная опасность магнитных бурь для здоровья. Так, вспышки на Солнце могут оказывать влияние на людей, которые страдают из-за ряда заболеваний, в том числе хронического спектра.
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