Мощная магнитная буря вызвала северное сияние в Москве и Петербурге

Завораживающие кадры северного сияния разлетелись по социальным сетям. Яркое свечение в ночном небе этой ночью могли наблюдать жители Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов.

Для средних широт это явление очень редкое. Оно стало возможным из-за мощной магнитной бури, которая обрушилась на Землю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем таится главная опасность магнитных бурь для здоровья. Так, вспышки на Солнце могут оказывать влияние на людей, которые страдают из-за ряда заболеваний, в том числе хронического спектра.