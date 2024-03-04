В Европе забили тревогу из-за дефицита боеприпасов: «Придется бросаться камнями»

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Евгения Романова
Евгения Романова 36 0

Генерал ВС Бельгии Тис: ЕС придется бросаться камнями из-за дефицита боеприпасов

В Европе забили тревогу из-за дефицита боеприпасов: «Придется бросаться камнями»

Фото: www.globallookpress.com / Sgt. Shanae Garrett

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Гипотетические противники Запада уже знают об этом, подчеркнул бельгийский военный.

Европейским странам придется пустить в ход камни в случае втягивания в гипотетический вооруженный конфликт, ведь на сегодняшний день есть проблема с запасами боеприпасов. Об этом заявил генерал-лейтенант Вооруженных сил Бельгии в отставке Марк Тис.

«Через несколько часов нам придется бросаться камнями… Запасы чрезвычайно низки, особенно когда речь идет о высококачественных боеприпасах», — приводит Merkur.de его слова.

Тис подчеркнул, что гипотетические противники знают о дефиците боеприпасов в Европе. Особенно трудно восполнить запасы высококачественных снарядов из-за больших сроков поставки. На исполнение заказа может потребоваться до семи лет.

По словам генерала, армии Евросоюза созданы для экспедиционных операций. Это контингенты с небольшим числом материально-технического обеспечения и маленьким количеством боеприпасов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД Франции описал катастрофические последствия для ЕС в случае поражения Украины. В Европе уже готовятся к худшему.

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