Британская сухопутная бригада «Крысы пустыни» прибыла в Польшу

Силы быстрого реагирования сухопутной армии Соединенного Королевства выдвинулись на континент для участия в маневрах НАТО Steadfast Defender 2024.

Первые отряды сухопутных войск британской армии, задействованные в серии многонациональных учений НАТО, прибыли в Германию по пути в Польшу. В их числе солдаты боевой группы 7-й легкой механизированной бригады, известной как Desert Rats («Крысы пустыни»), пишет EADaily со ссылкой на UK Defense Journal.

Уточняется, что «Крысы пустыни» прилетели в местечко Зеннелагер, куда уже прибыли их боевые машины, привезенные морем из Великобритании. Затем они преодолели тысячу километров по пути к полигону Дравско-Поморске в Польше, где присоединились к польским, албанским, испанским и турецким войскам.

Отмечается, что 7-я легкая механизированная бригада — это «мощные и высокомобильные силы быстрого реагирования», которые могут быть развернуты в течение нескольких дней в любой точке мира для поддержки союзников по НАТО. В ближайшее время «Крысы пустыни» примут участие вместе с военнослужащими других стран НАТО в маневрах Polish Dragon («Польский дракон»).

Многонациональные учения альянса под названием Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник — 2024») проходят с 22 января по 31 мая на территории Германии, Польши и Прибалтики и состоят из 11 различных учебных маневров. Участие в них принимают 40 000 военных из всех стран военного блока.

Учения, которые на Западе позиционируют как «крупнейшие после холодной войны», призваны продемонстрировать «силу коллективной обороны НАТО перед лицом потенциальной российской агрессии против альянса».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Британии отложили по неизвестным причинам отправку авианосца HMS Prince of Wales для участия в учениях НАТО Steadfast Defender 2024.