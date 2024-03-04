«Я — мать дракона»: Dj Smash и Кривошеева во второй раз стали родителями

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Dj Smash и Анастасия Кривошеева во второй раз стали родителями

«Я — мать дракона»: Dj Smash и Кривошеева во второй раз стали родителями

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

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Кто появился в звездном семействе?

В семье музыканта Андрея Ширмана, известного публике как Dj Smash, и его супруги Анастасии Кривошеевой произошло радостное событие. Пара во второй раз стала родителями. В социальной сети модель опубликовала первые кадры с новорожденным.

«04.03.2024 с твоим днем рождения, сынок, мы тебя очень-очень ждали. Теперь официально я — мать дракона», — подписала снимок из роддома Кривошеева.

амамаСпустя несколько часов после родов Кривошеева опубликовала первое фото с сыном. Фото: Instagram* / djsmash

Как прошли роды, с каким весом и ростом родился сын — Кривошеева пока не рассказала.

Пара познакомилась в далеком 2011 году. Тогда Кривошеевой было всего 19 лет. Удивительно, но долгое время влюбленные скрывала бурный роман. После того как личность избранницы музыканта стала известна всем, девушка дала откровенное интервью, где заявила, что рядом с Андреем чувствует себя по-настоящему счастливой. Спустя девять лет отношений (в 2020 году) в семье впервые появился ребенок — дочка Серафима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, у женщин с какой группой крови рождаются гении.

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