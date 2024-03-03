Им труднее всего забеременеть: у женщин с какой группой крови рождаются гении

Что удалось выяснить исследователям?
Фото: www.globallookpress.com / Liz Gregg
Американские ученые из Стэнфордского университета провели исследование и выяснили, у женщин с какой группой крови есть большие шансы родить гения. В ходе анализа они узнали, что способности детей на 70% зависят от генов, которые передала им мама.
Так, женщины, имеющие первую группу крови, чаще рожают одаренных детей. Ученые связали это с тем, что им труднее всего забеременеть, а это приводит к более качественному отбору эмбрионов.
Кроме того, такие дети имеют сильный иммунитет, потому что первая группа крови изначально формировалась в условиях неблагоприятного климата. А вот представительницы прекрасного пола, имеющие четвертую группу крови, чаще всего рожают спортсменов.
Эта группа крови, поясняют исследователи, считается редкой и достаточно «молодой». Женщины с третьей группой регулярно рожают творчески развитых и чувственных наследников.
Они могут даже стать великими художниками и поэтами. Однако ученые отметили, что гены — это не приговор, ведь интеллект поддается развитию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие особенности есть у рожденных в пандемию COVID-19 детей.
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