Им труднее всего забеременеть: у женщин с какой группой крови рождаются гении

Американские ученые из Стэнфордского университета провели исследование и выяснили, у женщин с какой группой крови есть большие шансы родить гения. В ходе анализа они узнали, что способности детей на 70% зависят от генов, которые передала им мама.

Так, женщины, имеющие первую группу крови, чаще рожают одаренных детей. Ученые связали это с тем, что им труднее всего забеременеть, а это приводит к более качественному отбору эмбрионов.

Кроме того, такие дети имеют сильный иммунитет, потому что первая группа крови изначально формировалась в условиях неблагоприятного климата. А вот представительницы прекрасного пола, имеющие четвертую группу крови, чаще всего рожают спортсменов.

Эта группа крови, поясняют исследователи, считается редкой и достаточно «молодой». Женщины с третьей группой регулярно рожают творчески развитых и чувственных наследников.

Они могут даже стать великими художниками и поэтами. Однако ученые отметили, что гены — это не приговор, ведь интеллект поддается развитию.

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