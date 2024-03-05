Королева эпизодов: пять самых ярких ролей актрисы Риммы Марковой

Актерская карьера Риммы Марковой началась еще в шестилетнем возрасте, однако истинная слава ее настигла достаточно поздно — в 42 года.

Актрисе Римме Марковой могло бы исполниться в этом году 99 лет. За свою долгую жизнь она сыграла около 100 работ, среди которых есть совсем небольшие, но невероятно запоминающиеся, любимые до сих пор зрителями роли. О самых ярких образах актрисы — в материале 5-tv.ru.

«Бабье царство» (1967)

Фото: Кадр из к/ф «Бабье царство», реж. Алексей Салтыков, 1967 г.

Фильм «Бабье царство» для Марковой стал настоящим успехом. В картине она сыграла главную роль — колхозницу Надежду Петровну, возглавившую женщин села в годы Великой Отечественной войны, и прошедшей с ними весь ужас немецкой оккупации. На тот момент актрисе было уже 42 года. Через год после выхода драма стала лидером советского кинопроката, а работу Марковой отметили призами Всесоюзного кинофестиваля и Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

«Нейлон 100%» (1973)

Фото: Кадр из к/ф «Нейлон 100%», реж. Владимир Басов, 1973 г.

В фильме-мюзикле «Нейлон 100%» Марковой досталась эпизодическая роль. Она сыграла работницу комиссионного магазина Матильду Семеновну, куда волей судеб попадает дефицитная нейлоновая шубка. Вещь очень понравилась Матильде Семеновне и другим продавцам, они решили на ней заработать. Совсем небольшую роль актриса исполнила так, что незамеченной она не оказалась.

«Родня» (1981)

Фото: Кадр из к/ф «Родня», реж. Никита Михалков, 1981 г.

В фильме «Родня» актрисе досталась роль администратора в гостинице Риммы Васильевны. По сюжету простая сельская женщина Мария Коновалова приехала в город навестить дочку. Несколько дней, проведенных в компании близких, на многое ей раскрыли глаза. В картине Маркова сказала лишь одну фразу и показала приемы каратэ. Но насколько это было запоминающимся…

«Мы веселы, счастливы, талантливы!» (1986)

Фото: Кадр из к/ф «Мы веселы, счастливы, талантливы!», реж. Александр Сурин, 1986 г.

Еще одну эпизодическую, но очень яркую роль актриса сыграла в фильме «Мы веселы, счастливы, талантливы!». Там она исполнила сотрудницу редакции Иру. По сюжету фильма журналист небольшой газеты Елена Сурикова допустила в своем недавно опубликованном материале невероятное количество ошибок — переврала про его героя абсолютно все: возраст, отчество, фамилию, научную степень, место работы… И вот он решил навестить редакцию и потребовать написать опровержение…

«Гардемарины, вперед!» (1987)

Фото: Кадр из к/ф «Гардемарины, вперед!», реж. Светлана Дружинина, 1987 г.

Историческая мелодрама «Гардемарины, вперед!» повествует о трех друзьях, являющихся курсантами морского училища, которые оказываются вовлечены в дворцовый переворот. Актриса сыграла в этой картине мать Леонидию, внимательную настоятельницу монастыря.

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