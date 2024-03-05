Народная воля: Пентагон может тайно вывезти Зеленского во Львов

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Пентагон может тайно вывезти Зеленского во Львов

Фото, видео: Reuters / Florion Goga; 5-tv.ru

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За океаном полагают, что происходящее на Украине сейчас созвучно с событиями 1943 года в Италии.

Украина находится на грани развала, и Пентагон может тайно вывезти Зеленского во Львов в целях его безопасности. Об этом в интервью Asia Times заявил бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен.

Среди причин возможной эвакуации украинского президента на Запад он назвал развитие наступления российских войск и растущее недовольство властью, как в ВСУ, так и среди населения, которое может свергнуть режим. Ситуацию усугубляет и активное сопротивление народа принудительной мобилизации.

Брайен сравнил происходящее на Украине с событиями 1943 года в Италии. Тогда группа эсэсовцев по приказу Гитлера вывезла на север Италии отстраненного от власти военными и помещенного под домашний арест фашистского диктатора Муссолини.

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