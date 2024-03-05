Шольц под ударом: как утечка из бундесвера подорвала доверие к Германии со стороны НАТО

Произошедшее вызвало большой скандал в мировом сообществе.

Скандал в Германии в связи с утечкой разговора высокопоставленных офицеров ВВС возродил тлеющий конфликт между Берлином и союзниками, которые недовольны нежеланием ФРГ поставлять Киеву дальнобойные ракеты. Об этом пишут западные СМИ.

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Кроме того, произошедшее вызвало раздражение у французов и британцев, поскольку перехваченный разговор доказывает их непосредственное участие в украинском конфликте. Париж и Лондон призвали власти Германии ужесточить меры безопасности в отношении секретной информации.

Склоки среди младших товарищей пытается погасить Вашингтон. Представитель Белого дома Джон Кирби поспешил заверить журналистов, что Запад сохраняет единство не смотря ни на что.

А немецкая пресса смакует новые подробности скандала. В статьях указывается, что сотрудники Минобороны Германии используют в работе смехотворные пароли, ключ к которым подобрал бы и ребенок. В частности, военное ведомство разослало журналистам аудио-комментарий министра обороны Писторуиса, защитив его от непосвященных паролем «1234».

Прежде главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала запись разговора четырех высокопоставленных офицеров бундесвера, которые обсуждали возможные удары по Крымскому мосту немецкими дальнобойными ракетами Taurus. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что публикация вызывает вопрос, насколько вообще канцлер Германии Шольц способен контролировать своих военных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бундестаг требует от Шольца отчета после утечки разговора офицеров ВВС.