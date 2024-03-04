Германия будет расследовать утечку из бундесвера: чем обернется скандал

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Германия пообещала расследовать утечку из бундесвера

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rosseforp; 5-tv.ru

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На записи предельно четко и ясно слышно, как немецкие офицеры обсуждают план нападения на Крымский мост.

Сегодня получил продолжение громкий скандал, связанный с утечкой переговоров немецких офицеров об ударах по России. В российский МИД этим утром был вызван посол ФРГ, он молча вошел в здание и без комментариев покинул его. И, действительно, говорить тут было не о чем.

На записи предельно четко и ясно слышно, как офицеры бундесвера обсуждают план нападения на Крымский мост. В самой ФРГ уже признали, что этот скандал нанес серьезный ущерб репутации правящей коалиции. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Леонида Китраря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бундестаг требует от Шольца отчета после утечки разговора немецких офицеров.

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