Неожиданные находки: какие подарки к 8 Марта можно купить в аптеке

У мужчин постоянно возникает головная боль — чем же порадовать женщину. Всевозможные безделушки — это приятно, но можно подготовить и полезный сюрприз.

Оказывается, и в аптеке можно найти хороший подарок для женщины. Тем более, такой презент точно будет полезен. Самыми популярными подарками из аптеки считаются электрическая зубная щетка, увлажнитель воздуха, «умная» камера для телемедицинских консультаций и электрический тонометр. Для чего пригодятся такие вещи, рассказал врач общей практики Игорь Алентов, пишет URA.RU.

Электрическая зубная щетка может стать хорошим вариантом. Желательно, чтобы она не только чистила зубы, но и отслеживала, каким участкам уделено недостаточно внимания. Отличным дополнением к щетке станет ирригатор. Такой набор будет полезен тем, у кого установлены брекеты, импланты или другие стоматологические конструкции.

Электронный тонометр — это еще один подарок, который нетрудно приобрести в аптеке. На первый взгляд может показаться, что такой подарок оценит только женщина преклонного возраста. На самом деле, тонометр будет полезен всем. Особенно тем, кто страдает от повышенного артериального давления.

Популярным аптечным подарком также является аппликатор для игольчатого массажа. С его помощью можно делать массаж в домашних условиях. Такая процедура способствует улучшению кровообращения и облегчению мышечной боли. Игольчатый коврик также поможет расслабиться в конце дня.

«Умная» камера для телемедицинских консультаций станет весьма необычным, но полезным подарком.

«Можно делать фотографии или видеозапись органов дыхания — горла и носа, а также ушей и кожных покровов. Устройство синхронизируется с мобильным приложением в смартфоне и автоматически загружает изображения в личный кабинет пользователя телемедицинского сервиса», — отметил Игорь Алентов.

Стоит присмотреться также к увлажнителю воздуха. Он оказывает благотворное влияние на организм и даже может улучшать качество сна. Увлажнитель воздуха также способен фильтровать воздух от бактерий, вирусов и аллергенов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие подарки лучше не дарить женщине.