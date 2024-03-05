«Гегемонии Запада больше нет»: в Венгрии заявили о строительстве нового мирового порядка

Премьер-министр страны Виктор Орбан дал поручение своим послам в других странах относительно текущей геополитической повестки.

Гегемония Запада подошла к концу, сейчас идет формирование нового мирового порядка. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Орбан отметил, что уже всем в мире становится очевидно, как лидерство стран Запада уходит в историю и данный факт уже никем не оспаривается. Поэтому так важно внимательно следить за ситуацией на мировой арене.

«Зарождается новый мировой порядок, и ситуацию необходимо постоянно оценивать и анализировать», — сказал Орбан во время ежегодного совещания венгерских послов, которое прошло в МИД страны.

Политик добавил, что, несмотря на заинтересованность Венгрии в членстве в Евросоюзе и НАТО, маневрировать в рамках блоков не так просто, и страна часто ощущает давление со стороны других участников объединения. По его мнению, важно укреплять дипломатические связи и с другими странами, которые отстаивают свой суверенитет. В качестве примера Орбан указал на Австрию, Сербию и Словакию.

Что касается отношений с Россией, Венгрия не собирается отказываться от двустороннего сотрудничества, в том числе, в экономической сфере.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Орбан высказался о приближении границ России.