«Время не на нашей стороне»: Орбан высказался о приближении к границе с Россией

|
Евгения Романова
Евгения Романова 39 0

Орбан: между Венгрией и Россией должно быть образование, сейчас это — Украина

«Время не на нашей стороне»: Орбан высказался о приближении к границе с Россией

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Между тем Будапешт намерен сохранять с Москвой экономические отношения.

Будапешт не заинтересован в приближении границы с Россией. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления на конференции, организованной Торгово-промышленной палатой страны.

Он подчеркнул, что одной из основ безопасности Венгрии является наличие какого-либо образования между двух стран. В настоящее время это Украина.

«Вопрос заключается в том, приблизится к нам российская граница или нет, и если это будет продолжаться так, как сейчас, то, к сожалению, время не на нашей стороне, поскольку эта граница будет приближаться в нашем направлении благодаря военным успехам России, а это полностью противоречит нашим интересам», — сказал Орбан.

При этом он заявил о намерении Будапешта сохранить с Москвой экономические отношения, от них Венгрия вынуждена отказываться лишь в тех областях, на которые распространяются санкции Евросоюза. Страна не намерена отделяться от восточной части и заинтересована в развитии контактов с Турцией, Центральной Азией, Китаем и Россией.

Ранее 5-tv.ru писал, что Венгрия проигнорировала визит делегации из США. В Вашингтоне такой поступок назвали страшным и тревожным. Однако Будапешт быстро поставил на место нагрянувших сенаторов.

Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
91.33
0.49 98.72
0.18
Под счастливой звездой окажутся пять знаков: финансовый гороскоп на весну...

Последние новости

15:54
«Не собираемся»: Шмыгаль о переговорах Украины и России по транзиту газа
15:51
Польша сообщила о «неком объекте», упавшем в поле на севере страны
15:39
Ходатайство Ефремова об УДО одобрила администрация колонии
15:31
«Время не на нашей стороне»: Орбан высказался о приближении к границе с Россией
15:24
Приставка «био» — не гарант: как выбрать продукты без опасных добавок
15:10
«Не для места на парковке»: многодетный Жуков ответил на вопрос о маткапитале

Сейчас читают

«Это он, это он, рисипеньский почтальон»: Санду плюет на законы и здравый смысл
Вернет в Средневековье: землян предупредили о надвигающейся геомагнитной угрозе
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Если наболело: Антон Богданов ответил на высказывание Кологривого о коллегах

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок