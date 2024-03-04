«Время не на нашей стороне»: Орбан высказался о приближении к границе с Россией

Между тем Будапешт намерен сохранять с Москвой экономические отношения.

Будапешт не заинтересован в приближении границы с Россией. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления на конференции, организованной Торгово-промышленной палатой страны.

Он подчеркнул, что одной из основ безопасности Венгрии является наличие какого-либо образования между двух стран. В настоящее время это Украина.

«Вопрос заключается в том, приблизится к нам российская граница или нет, и если это будет продолжаться так, как сейчас, то, к сожалению, время не на нашей стороне, поскольку эта граница будет приближаться в нашем направлении благодаря военным успехам России, а это полностью противоречит нашим интересам», — сказал Орбан.

При этом он заявил о намерении Будапешта сохранить с Москвой экономические отношения, от них Венгрия вынуждена отказываться лишь в тех областях, на которые распространяются санкции Евросоюза. Страна не намерена отделяться от восточной части и заинтересована в развитии контактов с Турцией, Центральной Азией, Китаем и Россией.

Ранее 5-tv.ru писал, что Венгрия проигнорировала визит делегации из США. В Вашингтоне такой поступок назвали страшным и тревожным. Однако Будапешт быстро поставил на место нагрянувших сенаторов.