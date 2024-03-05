Путин: в России рекордные показатели экспорта агропродукции

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 13 0

Российский лидер прибыл с рабочим визитом в Ставропольский край, который по праву считается одним из крупнейших сельскохозяйственных регионов России.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru

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В экспорте сельскохозяйственной продукции Россия достигла рекордных показателей и заняла четвертое место в мире. Об этом в ходе рабочей поездки в Ставропольский край заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что российский агропромышленный комплекс впервые показывает такие результаты, подобных успехов не было «даже при царе-батюшке». Путин отметил, что во многом это связано с развитием передовых технологий в сельскохозяйственной отрасли.

«Мы стали четвертой страной в мире по экспорту агропродукции, по пшенице — первой страной в мире. Выручка достигла 43,5 миллиарда долларов при реализации на внешнем рынке», — отметил Путин на встрече с работниками тепличного комплекса ООО «Солнечный дар» агропромышленного холдинга «Эко-культура».

Российский лидер отметил, что РФ является одним из мировых лидеров по производству мяса, что неразрывно связано с развитием АПК.

Путин посетил поселок Солнечнодольск, чтобы познакомиться с работой предприятия и пообщается с его сотрудниками.

Кроме того, глава государства проведет встречи с представителями аграрно-промышленного комплекса региона и губернатором края Владимиром Владимировым. Также глава государства примет участие в открытии новых объектов производства в Белгородской, Ленинградской областях и Мордовии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин поблагодарил женщин, находящихся в зоне СВО.

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