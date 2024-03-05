Президент России посетил Ставропольский край, большая территория которого используется для выращивания сельхозкультур.

Владимир Путин признался, что в выборе между огурцами и помидорами ориентируется на то, с чем их ест. Такой вопрос президенту России задали работники тепличного комплекса ООО «Солнечный дар» агропромышленного холдинга «Эко-культура» в Ставропольском крае, куда глава государства прибыл с визитом во вторник, 5 марта.

«Смотря, что закусывать», — пошутил Путин.

Российский лидер посетил поселок Солнечнодольск, чтобы познакомиться с работой предприятия и пообщается с его сотрудниками.

Кроме того, глава государства проведет встречи с представителями аграрно-промышленного комплекса региона и губернатором края Владимиром Владимировым.

Также Путин примет участие в открытии новых объектов производства в Белгородской, Ленинградской областях и Мордовии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин поблагодарил женщин, находящихся в зоне СВО.