«Смотря, что закусывать»: Путин ответил, что любит больше — помидоры или огурцы

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 23 0

Путин пошутил на вопрос о том, что любит больше — помидоры или огурцы

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Президент России посетил Ставропольский край, большая территория которого используется для выращивания сельхозкультур.

Владимир Путин признался, что в выборе между огурцами и помидорами ориентируется на то, с чем их ест. Такой вопрос президенту России задали работники тепличного комплекса ООО «Солнечный дар» агропромышленного холдинга «Эко-культура» в Ставропольском крае, куда глава государства прибыл с визитом во вторник, 5 марта.

«Смотря, что закусывать», — пошутил Путин.

Российский лидер посетил поселок Солнечнодольск, чтобы познакомиться с работой предприятия и пообщается с его сотрудниками.

Кроме того, глава государства проведет встречи с представителями аграрно-промышленного комплекса региона и губернатором края Владимиром Владимировым.

Также Путин примет участие в открытии новых объектов производства в Белгородской, Ленинградской областях и Мордовии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин поблагодарил женщин, находящихся в зоне СВО.

-1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.16
-0.19 98.94
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:44
«Смотря, что закусывать»: Путин ответил, что любит больше — помидоры или огурцы
17:43
Мост через реку Волхов в Ленобласти открыли почти на два года раньше срока
17:31
«Ругались из-за плаката и усов»: Устюгов рассказал о стычке Кинчева и Горшенева
17:29
Часть кабелей глобального интернета оказалась перебита в Красном море
17:18
Под Авдеевкой уничтожен третий танк Abrams: уникальные кадры
17:00
«Хотела возродить лидерство Америки»: Нуланд уйдет в отставку в ближайшие недели

Сейчас читают

Стоимость биткоина превысила $67 тысяч впервые с 2021 года
Ограничивать и записывать: врачи рассказали, как похудеть
«Популярность — это наркотик»: Малахов раскрыл причину краха молодых артистов
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок