«Продвигаются вперед»: генерал ВСУ в ужасе от мощной тактики российских сил

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 67 0

Генерал ВСУ Кривонос: ВС России перешли к мощной тактике и продвигаются вперед

«Продвигаются вперед»: генерал ВСУ в ужасе от мощной тактики российских сил

Фото: Полегенько Александр / ТАСС

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Армия России перешла в активное наступление после Авдеевки на фоне острого дефицита личного состава и боеприпасов у украинских войск.

Российская армия использует новую мощную тактику и активно наступает. Об этом заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире украинского телеканала.

«Нужно обратить внимание, что враг постоянно меняет тактику своих войск, <…> он перешел к мощной тактике, очень хорошо организовал разведку, он знает наши стыки между воинскими частями, <…> пытается продвигаться вперед», — отметил он.

Кривонос добавил, что российские военные «в огромных объемах» используют беспилотники и минометы на передовой, тогда как ВСУ испытывают острый дефицит личного состава и боеприпасов.

На днях брат киевского мэра Виталия Кличко Владимир заявил иностранному изданию об «эффекте домино», который начался в украинской армии после Авдеевки. Он указал, если страны Запада прекратят поставлять Украине оружие и боеприпасы, этот эффект продолжится.

Авдеевка с 2014 года была одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований. При наступлении российской армии украинские боевики пустились в бегство из города еще за сутки до соответствующего приказа главкома ВСУ Александра Сырского. О полном освобождении города заявил 17 февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший начальник генштаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы предупредил Киев о возможной потере Купянска и Харькова.

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