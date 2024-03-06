«Меры по защите»: на вина из стран НАТО предложили ввести пошлину в 200%

Авторы инициативы считают, что такое решение должно помочь отечественным производителям.

В России могут установить ввозные пошлины на вина из стран НАТО в 200%. С такой просьбой к властям обратилась Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР). Об этом сообщил исполнительный секретарь организации Алексей Плотников агентству РИА Новости.

«Приняли решение вновь обратиться к правительству и Госдуме с просьбой усилить меры по защите российского рынка», — заявил исполнительный секретарь.

Он добавил, что АВВР предложила конкретные меры, в том числе повышение пошлин на вина из стран НАТО. Плотников заявил, что этот шаг поможет поддержать российских производителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, куда в России направили импортные яйца. Оказалось, что они не попали в торговые сети. В основном их отправили на переработку. Данная продукция часто используется на производстве или для изготовления кондитерских и других товаров.