В Туве ликвидировали открытый огнь на Шагонарской ТЭЦ

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Евгения Романова
Евгения Романова 35 0

ТАСС: один человек погиб в результате пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве

Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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По последним данным, в результате ЧП погиб один человек, ранее доставленный в больницу.

Открытый огонь удалось ликвидировать на Шагонарской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Улуг-Хемском районе Тувы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Отмечается, что в ходе тушения удалось спасти четырех человек. Всего известно о 23 пострадавших. По данным ТАСС, один из пострадавших в результате пожара умер в больнице. Однако в правительстве региона в комментарии для 5-tv.ru информацию о смерти опровергли.

В настоящее время к борьбе с огнем привлечено свыше 170 человек и 40 единиц техники.

Утром 6 марта стало известно, что пожар в Туве накрыл котельную Шагонарской ТЭЦ. Помещение оказалось сильно задымлено. Изначально было известно о десяти пострадавших при пожаре в ТЭЦ, но в дальнейшем это число увеличилось до 18, причем шесть из них находились в тяжелом состоянии, еще девять — в состоянии средней тяжести.

Ранее 5-tv.ru писал, что три человека пропали без вести при взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Туве.

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