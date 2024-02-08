В IT не войти: почему зарплаты российских специалистов в отрасли начали падать
Зарплаты IT-специалистов в России начали падать из-за перенасыщения рынка
Фото, видео: www.globallookpress.com / Silas Stein; 5-tv.ru
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Компании, в свою очередь, жалуются на нехватку квалифицированных кадров. Как оценивают ситуацию эксперты?
Одной из наиболее быстрорастущих в российской экономике остается IT- отрасль. При этом зарплаты специалистов в этой сфере начали падать. Как пишут «Известия», по итогам прошлого года труд айтишников подешевел на 15%. В Москве они получают около 190 тысяч рублей, а Петербурге — порядка 150. В регионах и того меньше — 120 тысяч.
Больше остальных в зарплате потеряли дизайнеры, тестировщики и специалисты по контенту. Как говорят эксперты, это один из сигналов перенасыщения рынка.
Работу в основном ищет молодежь. При этом опытных квалифицированных кадров не хватает во всех сегментах предпринимательства.
Айтишников нанимают не только крупные банки и сетевые бренды, но и малый бизнес. Собственное приложение или сайт стали практически обязательным условием для развития компании.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о компенсации за несвоевременную выплату зарплаты.
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