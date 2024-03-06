Расстрелявшие жителей Мариуполя боевики ВСУ приговорены к пожизненному в ДНР

Буквально пару часов назад в Донецке вынесли приговор двум бойцам ВСУ, тем, что расстреляли в Мариуполе мирных жителей.

Следствию удалось установить, что оба подсудимых в апреле 2022 года, выполняя приказ, заняли боевую позицию на улице города и в какой-то момент открыли огонь по людям. Причем, было понятно, что это не противник, а местные жители, поэтому фактически националисты устроили расстрел. В результате погибли пять человек, а убийцы до конца своей жизни теперь просидят в колонии особого режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что полковника ВСУ Олега Микаца заочно приговорили к 27 годам тюрьмы по делу об обстрелах ДНР. Его признали виновным в преступлениях против мирного населения республики. В результате действий Микаца погиб один мирный житель и еще четверо были ранены.