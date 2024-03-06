Шойгу потребовал оснастить средства ПВО контрбатарейным радаром и ударными установками

Министр обороны провел совещание, на котором указал на необходимость противостоять оружию, поставляемому киевскому режиму.

В России производители средств противовоздушной обороны (ПВО) будут сразу интегрировать радиолокационные системы контрбатарейной борьбы с ударными вооружениями. Соответствующую задачу поставил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время рабочего совещания с руководителями предприятий и представителями профильных органов военного управления.

«Одна из основных задач этих систем — это мгновенный ответ на обстрел противника», — подчеркнул Шойгу.

Нововведения коснутся не только огневых средств, но и беспилотных, особенно с учетом, что спектр вооружения, которое является целью ПВО, расширяется буквально ежедневно. По словам главы российского военного ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют в своем распоряжении FPV-дроны, ударные беспилотники большей дальности и мощности. Также известно, что боевики получили от США реактивные ракеты HIMARS.

«Естественно, против всего этого нам надо решать, как защищаться. Все это делают ваши предприятия», — резюмировал Шойгу.

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