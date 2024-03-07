Основа счастья рушится? Почему брак принца Гарри и Меган Маркл может развалиться

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 19 0

Королевский эксперт Том Куинн предрек расставание принца Гарри и Меган Маркл

Основа счастья рушится? Почему брак принца Гарри и Меган Маркл может развалиться

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

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Если пара не сможет восстановить отношения с королевской семьей, то их быстро забудут в публичном пространстве. Как это скажется на их отношениях?

Несмотря на утверждения принца Гарри и Меган Маркл о своем абсолютном счастье и благополучии, эксперт по королевской семье Том Куинн выразил серьезные сомнения в их заявлениях. Он рассказал, что опросы общественного мнения показывают постоянное уменьшение популярности пары с момента их переезда из Великобритании в США, пишет 7Дней.ru.

Общественность интересуется парой только из-за их связей с королевскими членами семьи. Если Гарри и Меган не смогут восстановить свои отношения с родственниками, то могут быть забыты.

Куинн также считает, что если Гарри не сможет вновь стать частью семьи, то и Меган может потерять интерес к мужу. Он полагает, что их брак в таком случае окажется на грани краха. Ведь чтобы Меган не утверждала — она выходила замуж за принца. И все изменится, если его перестанут считать таковым.

Кроме того, если принц Гарри станет гражданином США, ему придется публично отказаться от своего звания, так как на территории данной страны не приемлемы какие-либо титулы, связанные с происхождением.

Ранее 5-tv.ru сообщали, что скандального принца Гарри оставили без охраны.

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