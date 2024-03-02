Никакой ценности не представляет: скандального принца Гарри оставили без охраны

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 33 0

Скандального принца Гарри оставили без охраны

Никакой ценности не представляет: скандального принца Гарри оставили без охраны

Фото: www.globallookpress.com / Ethan Cairns

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39-летний сын короля Великобритании Карла III хотел получить охрану для своей семьи, но получил в ответ интересную формулировку.

Принц Гарри проиграл суд с правительством Британии по вопросу предоставления охраны.

«Никакой ценности не представляет и ничего полезного не делает», — такую формулировку получил принц в ответ на его требование, передает Daily Mail.

Правительство бывшей родины принца считает, что Британия не настолько богатая страна, чтобы тратить средства на граждан, уехавших в США. Тем более принц Гарри покинул своих членов семьи и отказался продолжать семейное дело.

Министерство внутренних дел Британии считает, что на данный момент принцу ничего не угрожает. А также утверждает, что Британия располагает ограниченными государственными ресурсами. Защита будет распространяться лишь на тех, кто работает на благо государства.

Принц Гарри возмущен решением суда и находится в недоумении. По его словам, то, что он больше не является членом королевской семьи, не уменьшает угроз в сторону его семьи. Он также решил вспомнить о том, что стоит в очереди на трон. Хотя до этого рассказывал о своих планах в Америке и собирался работать в этой стране.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп угрожает депортировать принца Гарри из США.

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