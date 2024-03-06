Ювелирная работа: как проходит реставрация пострадавших при теракте в Таганроге картин

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В Петербурге завершается реставрация пострадавших при теракте в Таганроге картин

Фото, видео: 5-tv.ru

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Киевский режим совершил атаку по гражданской инфраструктуре мирного города летом прошлого года.

В Петербурге завершается реставрация картин из художественного музея Таганрога. В июле прошлого года боевая часть украинской ракеты ударила прямо по зданию культурного учреждения. Лишь чудом обошлось без жертв. 22 человека обратились за медицинской помощью, а 22 шедевра Коровина, Рериха, Серова, Блонской оказались на грани уничтожения.

Сейчас все шедевры практически восстановлены. Широкой публике их покажут только в мае на специальной выставке, но корреспондент «Известий» Максим Облендер уже сегодня увидел результат работы реставраторов. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Русский музей приступил к ключевому этапу реставрации «Последнего дня Помпеи».

 

 

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