Ювелирная работа: как проходит реставрация пострадавших при теракте в Таганроге картин

Киевский режим совершил атаку по гражданской инфраструктуре мирного города летом прошлого года.

В Петербурге завершается реставрация картин из художественного музея Таганрога. В июле прошлого года боевая часть украинской ракеты ударила прямо по зданию культурного учреждения. Лишь чудом обошлось без жертв. 22 человека обратились за медицинской помощью, а 22 шедевра Коровина, Рериха, Серова, Блонской оказались на грани уничтожения.

Сейчас все шедевры практически восстановлены. Широкой публике их покажут только в мае на специальной выставке, но корреспондент «Известий» Максим Облендер уже сегодня увидел результат работы реставраторов. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Русский музей приступил к ключевому этапу реставрации «Последнего дня Помпеи».