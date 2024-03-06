«Последний день Помпеи»: начался ключевой этап реставрации шедевра Брюллова

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Русский музей приступил к ключевому этапу реставрации «Последнего дня Помпеи»

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

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Работы идут на глазах у посетителей Русского музея.

Русский музей приступил к ключевому этапу реставрации «Последнего дня Помпеи» — самого известного шедевра Карла Брюллова. Такая большая работа проводится впервые за 200 лет. В 1995 году была лишь техническая реставрация. Картину уже внимательно изучили, сняли лишние слои лака, а еще узнали, какие именно материалы использовал мастер.

«Это высший уровень сложности. Никто никогда этого не делал с главным полотном нашей русской живописи», — говорит гендиректор музея Алла Манилова.

Теперь специалистам предстоит вернуть полотну авторские краски. Его реставрируют прямо на глазах посетителей Русского музея. Для этого в одном из залов установили специальный экран. Масштабные работы планируют завершить в этом году. Как ожидается, картина станет главным экспонатом выставки в Михайловском замке, посвященной 225-летию со дня рождения художника.

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«Последний день Помпеи»: начался ключевой этап реставрации шедевра Брюллова

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