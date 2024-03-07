«Всего боятся»: Вдовиченков раскритиковал современных мужчин за инфантильность

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 28 0

Актер Вдовиченков раскритиковал современных мужчин за инфантильность

«Всего боятся»: Вдовиченков раскритиковал современных мужчин за инфантильность

Фото: www.globallookpress.com / Alexey Belkin

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Актер, рассуждая об отношениях между мужчинами и женщинами, выразил симпатию к Татьяне Лариной. Но чем она выделилась среди остальных представительниц прекрасного пола?

Владимир Вдовиченков прибыл на премьеру фильма Сарика Андреасяна «Онегин», которая проходит в кинотеатре «Каро Октябрь». В новой кинокартине актер исполнил роль рассказчика.

В беседе с KP.RU артист выразил симпатию в Татьяне Лариной — главной героине романа «Евгений Онегин» Александра Пушкина. Он отметил ее смелость и искренность, поскольку сама призналась Онегину в любви. В жизни же многие девушки не совершают подобные поступки. Журналисты, в свою очередь, спросили у актера, стоит ли женщинам делать первый шаг в сторону мужчины.

«Мне кажется, в этом смысле нет ограничений. Кто больше хочет. Кому больше хочется контакта. Это ведь тоже догмы определенные, что девушка или женщина не может проявить инициативу. Знаете, сейчас мужчины инфантильные, всего боятся. И для того, чтобы мужчина признался девушке в любви, ему надо, чтобы оценили парни. А лучше бы парней и не было. И чтобы, не дай Бог, никто не подумал, что он какую-то слабость проявил», — поделился мнением актер.

Вдовиченков также добавил, что у него уже был в жизни такой опыт, поэтому он не видит в этом ничего плохого.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Вдовиченков стал дедушкой.

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