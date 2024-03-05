Актер Владимир Вдовиченков впервые стал дедушкой: «У меня внук Михаил»

Старший сын Леонид, который женился прошлым летом, подарил знаменитости внука.

Актер Владимир Вдовиченков не смог скрыть своего счастья и рассказал, что стал дедушкой. Внука ему подарил старший сын Леонид, мальчика назвали Михаилом, он родился второго декабря 2023 года, передает Woman.ru. Об этом заслуженный артист РФ, который, как правило, не спешит обсуждать личную жизнь с журналистами, сообщил в кинотеатре «Октябрь» на премьере фильма «Онегин». На этот раз Вдовиченков решил, что новость стоит того.

Летом 2022-го стало известно, что сын актера от второго брака с Анной Коневой решил связать себя узами брака. Как известно, Леонид не любит внимания прессы. Он выбрал непубличную карьеру, окончил Университет аэрокосмического приборостроения, а работать пошел и вовсе в другую сферу. У него хорошие отношения со знаменитым отцом. Вдовиченков-старший, уважая выбор сына, тоже старается не упоминать его имя слишком часто. Но о свадьбе, а теперь и о появлении внука, все же рассказал. И то, потому что пытливые журналисты прямо спросил.

«Сын дедом вас еще не сделал?» — спросили актера.

«Сделал, — подумав несколько секунд, ответил он. — Второго декабря. Да, у меня внук Михаил, я уже дедушка».

Вдовиченков поделился, что еще летом наследник сообщил ему о грядущем пополнении. Тогда, по словам артиста, он испытал новое необычное чувство, которое не описать словами. Он знал, что это может скоро произойти, но в тот самый момент все равно был поражен в самое сердце. Как заметил актер, на родах его Леонид не присутствовал «по своим обстоятельствам».

У Владимира Вдовиченкова двое детей, он был женат четыре раза. Первый раз стал женихом в 18 лет, но эта история любви превратилась в трагедию. Как пишут СМИ, его первая любовь Виктория металась между ним и его дядей. Сначала вышла замуж за последнего, спустя некоторое время ушла от него к актеру. Союз долго не продлился — в конечном итоге она вернулась к бывшему мужу — дяде артиста.

Второй женой стала Анна Конева, одноклассница из Калининграда. В 1993-м у пары родился Леонид. После развода общение Вдовиченкова с сыном прервалось на долгие годы, но его удалось восстановить. Третьей супругой артист выбрал предпринимательницу из Москвы Наталью Давыдову. Властная дама однажды заявила, что славы он добился только благодаря ее связям, после чего отношения окончательно развалились. По крайней мере, так говорят в окружении Владимира.

С коллегой Ольгой Филипповой артист прожил около десяти лет, но так и не отвел ее в ЗАГС. В 2005-м у них появилась дочь Вероника. В 2014 году на съемках фильма «Левиафан» Вдовиченков встретил Елену Лядову. Одни слухи говорят, что она увела мужчину у Филипповой, другие — что Филиппова первая завела роман с актером Алексеем Макаровым. Так или иначе, в 2015-м Вдовиченков женился в четвертый раз. И до сих пор счастлив. В интервью Светлане Бондарчук он признавался, что с Лядовой стал мягче и спокойнее, сильная женщина в их семье рулевой. И его агент, кстати!

Ранее в эксклюзивном материале 5-tv.ru Владимир Вдовиченков объяснил почему больше не снимается в кино вместе с женой.